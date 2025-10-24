Anthony Vanden Borre, prodigioso a Football Manager. Un po' meno fra Fiorentina e Genoa

Era certamente uno dei giocatori più prodigiosi di un paio di stagioni di Football Manager. Poi la realtà, per Anthony Vanden Borre, ha avuto il sopravvento. Nato in Congo - da padre belga e madre congolese - cresce nel settore giovanile dell'Anderlecht, uno dei più conosciuti a livello mondiale. Il talento c'è, pur non avendo una fisicità eccezionale riesce a esordire a sedici anni, l'8 marzo del 2004, senza più uscire dalla formazione titolare che si guadagna campionato e coppa belga. Viene così convocato anche dalla Nazionale - che non era forte come quella successiva, cioè dei De Bruyne e degli Hazard - e le big europee incominciano a seguirlo.

Nell'estate del 2008 è la Fiorentina ad acquistarlo, facendogli firmare un quinquennale. Sembra l'inizio, a vent'anni, di una storia di grande successo. Invece no, in viola gioca solamente due partite, finendo poi al Genoa in prestito il 22 gennaio successivo. Addirittura a giugno 2008, dopo solo un anno, viene acquistato a titolo definitivo.

Venticinque presenze nell'anno successivo, poi il passaggio al Portsmouth in Premier League e il ritorno in patria, dove si spegne velocemente come era diventato uno dei migliori giovani d'Europa nel suo ruolo. Per un periodo, nel 2014, torna in Nazionale giocando anche una partita del Mondiale 2014. Oggi Anthony Vanden Borre compie 38 anni.