Evan Ferguson, a Roma per cercare di ritornare se stesso. Dopo due stagioni deludenti

Evan Ferguson, a Roma per cercare di ritornare se stesso. Dopo due stagioni deludenti
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Evan Ferguson, tre stagioni fa, era considerato come il possibile centravanti del futuro. Una speranza alla Harry Kane, perché con il Brighton era già riuscito a mettere in fila prestazioni e gol. Dieci in tutte le competizioni, in venticinque presenze, nell'anno tra i 17 e i 18. Quindi valutazioni mostruose e davvero grande risalto.

Poi però non c'è stata una crescita, anzi. Sei gol nella stagione successiva, solamente uno nella scorsa fra Brighton e il prestito al West Ham, decisamente deludente visto che non è arrivata nemmeno una rete. Dunque c'era la necessità di cambiare aria per cercare qualcosa di nuovo.

Fino all'arrivo in Italia, alla Roma, dove è a disposizione di Gian Piero Gasperini. "L'allenamento è molto diverso rispetto all'Inghilterra ed è molto più intenso - ha detto- i giorni di riposo sono molto rari e quando ce n'è uno libero è quasi una festa. Sia in casa che in trasferta poi si passa la notte della vigilia in hotel. Anche il gioco è diverso perché è molto più tattico e si gioca uomo contro uomo ogni settimana contro squadre che hanno sistemi diversi. È qui che è differente dall'Inghilterra, dove è più "avanti e indietro, avanti e indietro". Ma è un buon cambiamento". Oggi Evan Ferguson compie 21 anni.

