Evan Ferguson, a Roma per cercare di ritornare se stesso. Dopo due stagioni deludenti

Evan Ferguson, tre stagioni fa, era considerato come il possibile centravanti del futuro. Una speranza alla Harry Kane, perché con il Brighton era già riuscito a mettere in fila prestazioni e gol. Dieci in tutte le competizioni, in venticinque presenze, nell'anno tra i 17 e i 18. Quindi valutazioni mostruose e davvero grande risalto.

Poi però non c'è stata una crescita, anzi. Sei gol nella stagione successiva, solamente uno nella scorsa fra Brighton e il prestito al West Ham, decisamente deludente visto che non è arrivata nemmeno una rete. Dunque c'era la necessità di cambiare aria per cercare qualcosa di nuovo.

Fino all'arrivo in Italia, alla Roma, dove è a disposizione di Gian Piero Gasperini. "L'allenamento è molto diverso rispetto all'Inghilterra ed è molto più intenso - ha detto- i giorni di riposo sono molto rari e quando ce n'è uno libero è quasi una festa. Sia in casa che in trasferta poi si passa la notte della vigilia in hotel. Anche il gioco è diverso perché è molto più tattico e si gioca uomo contro uomo ogni settimana contro squadre che hanno sistemi diversi. È qui che è differente dall'Inghilterra, dove è più "avanti e indietro, avanti e indietro". Ma è un buon cambiamento". Oggi Evan Ferguson compie 21 anni.