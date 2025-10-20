Ademola Lookman, la notte di Dublino per (non) cambiare la carriera. Due anni alla scadenza

La sua vita è cambiata in una notte ben precisa. Quella del 22 maggio 2024 a Dublino. Primo trofeo europeo dell'Atalanta grazie a una sua tripletta, nessun giocatore era stato in grado di farlo fino a quel momento. Ademola Lookman ha vinto il Pallone d'Oro africano e pensava di essersi meritato una big. Sia nella scorsa estate, quando il Paris Saint Germain aveva offerto - solamente - 20 milioni di euro per acquistarlo. Sia in questa, quando l'Inter è arrivata a 42 milioni più 3 di bonus (in caso di vittoria di Scudetto o Champions al primo anno) salvo poi rimanere a Bergamo. Una convivenza difficile con Gasperini, soprattutto dopo il rigore sbagliato con il Bruges.

Ora la situazione, dopo le bizze dell'estate, sembra essere rientrata. Non è dato sapere per quanto e se, eventualmente, l'Atalanta riuscirà a fargli firmare un rinnovo contrattuale, visto che la sua condizione scade fra meno di due anni, quando sarà svincolato e potrebbe scegliere tranquillamente una nuova opzione. Magari inserendo una clausola di risoluzione soddisfacente per entrambe le squadre.

È chiaro che un attacco nerazzurro con o senza di lui ha un peso specifico diverso. Nella scorsa stagione è stato uno dei migliori del campionato, in questa dovrà riconfermarsi per meritarsi l'ennesimo interessamento di una big. Oggi Ademola Lookman compie 28 anni.