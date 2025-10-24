In Arabia Saudita oggi si gioca una fetta di derby di Milano: è Conceicao contro Inzaghi

Un derby 3.0. Sergio Conceicao contro Simone Inzaghi o, per dirla per blasone, successi italiani e pure in ordine di classifica adesso in Arabia Saudita, Simone Inzaghi contro Sergio Conceicao. Sarà Al-Ittihad contro Al-Hilal, valevole per la sesta giornata della Saudi Professional League. Oggi s'incontreranno anche gli ultimi due allenatori di Milan e Inter prima dell'avvento di Massimiliano Allegri e dell'addio dell'ex nerazzurro per far spazio dunque a Christian Chivu.

Prima i padroni di casa: Conceicao è alla guida dell'Al Ittihad da pochi giorni, dall'8 ottobre. Contratto lungo, fino all'estate del 2028, la prima è stata però una mezza stecca: pareggio contro il modesto Al-Fayha, 1-1 con tanto di rigore fallito nel finale da Karim Benzema. La seconda, invece, un successo pesante in AFC Champions League: 4-1 agli iraqueni dell'Al-Shorta, nonostante la squadra fosse rimasta in dieci. Parole d'elogio di Conceicao per Benzema e compagni ma oggi viene il difficile.

Contro l'Al Hilal di Inzaghi. Che ha firmato un maxi contratto da 25 milioni di euro dopo l'addio tumultuoso all'Inter. Via col Mondiale per Club e con la vittoria ai supplementare contro il Manchester City, poi l'eliminazione ai quarti contro il Fluminense. In campionato, andamento positivo ma altalenante: vittoria 2-0 contro l'Al Riyadh, in tutto tre successi e due pareggi, secondo miglior attacco in campionato e una difesa ancora da registrare. Anche perché davanti l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo non aspetta: cinque vittorie su cinque e la possibilità di allungare ancora. Quale parte di Milano che è stata, nei tempi recenti, terrà il passo?