Aleksey Miranchuk, un dopo Ilicic non troppo convincente. Ma con un trofeo in più

Aleksey Miranchuk per un momento era considerato il possibile rimpiazzo di Josip Ilicic. Preso in pieno Coronavirus, nel 2020, in alcune situazioni ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello. Classe cristallina ma con qualche battuta a vuoto di troppo, un carattere non troppo adatto ai campionati europei, almeno fino a che la pressione su di lui è montata.

Così paradossalmente Miranchuk ha vissuto la sua migliore stagione appena prima di essere ceduto, nel 2023-24, culminata con la vittoria in Europa League. Quarantadue presenze e quattro gol, ma anche dodici assist che hanno cambiato la storia della stagione: sei in campionato, quattro in Europa, due in Coppa Italia. In MLS ha avuto un buon impatto con 14 gare, 3 gol e 5 assist, mentre nella attuale è a otto reti e due assist in 35 partite.

Miranchuk aveva poi pubblicato una dichiarazione momento di salutare i bergamaschi. "Voglio ringraziare la squadra, il club e lo staff che ha lavorato con me in questi anni. Voglio dire grazie anche a tutti i tifosi e fan: qui mi sono sempre sentito amato, i tifosi dell'Atalanta sono quelli al tuo fianco nei momenti belli e brutti. Ormai il mio viaggio italiano è giunto al termine ma con bei ricordi e un trofeo che mi ricorderà sempre il tempo, la gente, l'amore, la città! Atalanta, rimani sempre nel mio cuore. Grazie di tutto! Il vostro Mira59". Oggi Aleksei Miranchuk compie 30 anni.