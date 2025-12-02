Casertana, Coppitelli: "Anno di rifondazione, ma non sono sorpreso dall'avvio"

Tornato in Italia dopo l’esperienza all’Osijek in Croazia della passata stagione, il tecnico Federico Coppitelli intervistato da Sky Sport Insider ha parlato del momento della Casertana che attualmente è quinta in un Girone di altissimo livello come quello C: “È stato un anno di rifondazione, dopo una stagione non esaltante. Nel calcio non è mai facile ripartire e soprattutto ormai è difficilissimo pensare di farlo dal primo giorno con tutti gli effettivi, c’è chi è arrivato all’ultimo, chi è partito più tardi del previsto. Abbiamo lavorato per costruire la squadra il più velocemente possibile. Bisognava essere pronti subito e i risultati ci sono venuti incontro”.

Coppitelli non si dice però troppo sorpreso per questo avvio di stagione: “Penso che la nostra squadra abbia dei valori, con la società si è cercato di imbastire un progetto che tenesse conto di circa 18 giocatori più o meno dello stesso livello. Abbiamo un’identità, un gioco che possiamo cambiare di volta in volta. E questo, quindi, non è sorprendente. È sorprendente il fatto che ci siamo riusciti così in fretta. L’avvio è stato difficile, ma abbiamo fatto dei punti che ci hanno permesso di stare tranquilli e di ridare entusiasmo alla piazza, ne sentivamo il bisogno. Caserta ha una tifoseria molto accesa e appassionata, regala una grande spinta”.

“Obiettivi? Quello di continuare a divertirci, con l’ambizione di voler lasciare il segno ma mantenendo sempre la giusta umiltà.- prosegue Coppitelli senza sbilanciarsi - Siamo in un girone terrificante: Catania, Salernitana, Benevento, Cosenza, Crotone, Foggia, Trapani. Noi vogliamo mantenere questa classifica, ma soprattutto il mood positivo. D’altra parte, la mentalità è tutto. E se si vuole cambiare qualcosa, bisogna partire da qui”.

Infine uno sguardo sulle seconde squadre che molto fanno discutere soprattutto fra i tifosi: “Negli ultimi due, tre anni, con le squadre B si sta forse perdendo un po’ di competitività in Primavera, che a volte diventa una sorta di terza squadra. Di certo le Under 23 sono delle ottime tappe per la crescita dei giocatori, hanno modo di scendere in campi difficili, con tifosi al seguito, cosa che anche agli addetti ai lavori permette di capire presto se un giocatore sia davvero pronto per una Serie B o una Serie A. - conclude il tecnico - Il problema, per così dire, è forse l’ambiente un po’ protetto in cui i ragazzi crescono”.