La Juventus non vinceva senza prendere gol da 16 partite. Ma è "solo" Coppa Italia

Sedici partite senza vincere non prendendo gol. Sembrerebbe un paradosso, ma è lo score della Juventus delle ultime settimane, con tre sconfitte e nove pareggi, più cinque vittorie. È un ruolino che non può portare una big ai vertici della classifica, soprattutto pensando che l'ultima volta era uno 0-1 contro il Genoa, sbloccato da Dusan Vlahovic a pochissimo dalla fine, sull'assist di Kostic. Lì erano serviti i cambi di Tudor, ieri sera l'Udinese non ha praticamente mai tirato in porta.

È solo Coppa Italia. L'anno scorso lo si è visto con Thiago Motta, quando la vittoria per 4-1 con il Cagliari sembrava potesse portare un sorriso per il futuro. Per come è andata, non è stata una buona cartina tornasole: esclusione ai quarti di finale contro l'Empoli, ai rigori, poi l'esonero dopo qualche tempo per lo stesso tecnico ex Bologna.

Dunque una rondine non fa primavera, soprattutto se l'inverno non è ancora iniziato. L'infortunio di Kelly può riportare Koopmeiners sulla riga dei difensori, anche se Cabal ha le capacità per essere impiegato in quella precisa zona del campo. Di Gregorio ha avuto una serata molto tranquilla, probabilmente le prossime - in particolare con il Napoli, domenica sera - probabilmente non sarà la stessa cosa.