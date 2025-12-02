Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e una sconfitta c'è l'Inter. I ragazzi di Chivu nell'ultimo turno hanno riscattato la precedente sconfitta nel derby e portato a casa i tre punti in quel di Pisa grazie a una doppietta di Lautaro Martinez.
Tre squadre al secondo posto con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: con undici punti ci sono il Como di Cesc Fabregas, la Juventus di Luciano Spalletti e il Milan di Massimiliano Allegri. Seguono poi Napoli e Bologna con dieci punti nelle ultime cinque gare.
In coda le ultime due della classe. L'Hellas Verona ha incassato quattro sconfitte e conquistato un solo punto, due per la Fiorentina reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta. Momento parecchio complicato anche per Cagliari e Torino, di seguito il dato.
Inter 12 punti nelle ultime cinque partite di campionato
Como 11 punti
Juventus 11 punti
Milan 11 punti
Bologna 10 punti
Napoli 10 punti
Roma 9 punti
Genoa 8 punti
Sassuolo 7 punti
Lazio 7 punti
Lecce 7 punti
Cremonese 6 punti
Pisa 6 punti
Udinese 6 punti
Parma 4 punti
Atalanta 4 punti
Torino 3 punti
Cagliari 2 punti
Fiorentina 2 punti
Hellas Verona 1 punto
