Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"

Antonio Cassano durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, ha parlato anche di Lautaro Martinez, tornato al gol contro il Pisa dopo essere rimasto a secco nel derby e con l'Atletico Madrid.

"Sono quattro anni che questo ragazzo non va in vacanza, lo dico agli incompetenti che lo hanno criticato – attacca Cassano –. Ogni volta sputa sangue, ha una personalità enorme: è un giocatore fantastico, di gran lunga il miglior attaccante della Serie A e tra i migliori al mondo. Io ne vado matto. A volte sbaglia partita, e allora? Con la maglia dell’Inter sta facendo la storia, non si può toccare per atteggiamento. Se gioca fino a 35-36 anni può diventare il bomber all time dei nerazzurri, e ne sarei felice perché è un ragazzo che merita. Mi piace perché ha una qualità straordinaria".

Cassano è poi tornato ad attaccare Massimiliano Allegri: "Io mi innervosisco, perché poi mi tocca insultarlo. Io lati positivi in Allegri ne vedo zero: mi direte che è primo in classifica, ma ho sempre detto che puoi anche vincere lo scudetto e non me ne frega niente. Esclusa la partita con l’Udinese, sta facendo delle partite di merda: con l’Inter e i primi 60’ con la Lazio sono robe da vergognarsi".