Corsi: "Dionisi si adatta molto bene a questo Empoli. Brunori? In attacco siamo completi"

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.it in vista della sfida contro i rosanero nel prossimo turno di campionato partendo dal momento che stanno attraversando i toscani: “Dopo le difficoltà passate adesso la squadra sta bene soprattutto dal punto di vista fisico, il nostro è un organico giovane e i risultati positivi aiuteranno ad aumentare la fiducia. Siamo consapevoli di affrontare un avversario più forte del solito come il Palermo e dovremmo correre più di loro e avere qualcosa in più sotto il profilo della volontà. In questo modo potremo tamponare il loro spessore tecnico superiore”.

Corsi poi si sofferma sul ritorno di Alessio Dionisi, che lo scorso anno ha vissuto un’annata difficile al Palermo dove è stato a lungo contestato: “Il suo modus operandi di Dionisi si adatta molto a una squadra giovane come la nostra. Noi non guardiamo solo al risultato ma anche alla necessità di valorizzare calciatori da proporre a fine anno in piazze importanti. - prosegue ancora il numero uno azzurro - Probabilmente lui è in grado di incidere più su questo genere di gruppo rispetto a un organico composto da giocatori di spessore e già pronti”.

Spazio poi al mercato: “È presto per fare valutazioni in vista di gennaio, la nostra è una rosa ampia e vedremo di mandare qualche giovane a giocare affinché possa crescere. - concluse Corsi – Brunori? Sono convinto di avere degli attaccanti che in pochi possono vantare in Serie B e siamo anche tanti lì davanti seppur con caratteristiche complementari. Spetterà poi al mister fare le sue valutazioni, ma certamente l’attacco non dovrà essere rinforzato”.