Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Arriva anche l'audio integrale del controverso episodio relativo al fallo di mano di Pavlovic e la revisione al VAR dell'arbitro Collu. Da Lissone, per prima cosa, il VAR richiama l'attenzione del direttore di gara: "Possibile fallo di mano, te la devo far rivedere". Successivamente VAR e AVAR si prendono un po' tempo e consigliano a Collu l'on field review. Prima del controllo al monitor le proteste di Allegri con l'espulsione dell'allenatore rossonero e di un componente della panchina della Lazio e finalmente, dopo vari minuti, l'inizio del controllo VAR. Di seguito vi riportiamo il dialogo tra l'arbitro Giuseppe Collu e il VAR.
VAR: "Ti faccio vedere il punto di contatto con tante telecamere".
Collu: "Espetta che però c'è il fallo di Marusic che lo trattiene prima. C'è Marusic che lo trattiene prima del fallo di mano".
VAR: "Ti faccio vedere tutta la dinamica ok?"
Collu: "Fammi vedere anche la tempistica di Marusic. Perfetto, c'è la maglia tirata, io fischio fallo per la difesa. Mi segui?".
VAR: "Ti sto seguendo ma è una tua decisione".
Collu: "Ok, perfetto. Spiego anche che c'è il fallo di mano ma c'è il fallo prima".
VAR: "Ma Marusic è davanti a Pavlovic. Comunque è una decisione tua!".
Successivamente l'arbitro ha spiegato la sua decisione, che lascia molti dubbi, allo stadio, per la gioia dei calciatori del Milan che hanno poi portato s casa i tre punti.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.