Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"

Arriva anche l'audio integrale del controverso episodio relativo al fallo di mano di Pavlovic e la revisione al VAR dell'arbitro Collu. Da Lissone, per prima cosa, il VAR richiama l'attenzione del direttore di gara: "Possibile fallo di mano, te la devo far rivedere". Successivamente VAR e AVAR si prendono un po' tempo e consigliano a Collu l'on field review. Prima del controllo al monitor le proteste di Allegri con l'espulsione dell'allenatore rossonero e di un componente della panchina della Lazio e finalmente, dopo vari minuti, l'inizio del controllo VAR. Di seguito vi riportiamo il dialogo tra l'arbitro Giuseppe Collu e il VAR.

VAR: "Ti faccio vedere il punto di contatto con tante telecamere".

Collu: "Espetta che però c'è il fallo di Marusic che lo trattiene prima. C'è Marusic che lo trattiene prima del fallo di mano".

VAR: "Ti faccio vedere tutta la dinamica ok?"

Collu: "Fammi vedere anche la tempistica di Marusic. Perfetto, c'è la maglia tirata, io fischio fallo per la difesa. Mi segui?".

VAR: "Ti sto seguendo ma è una tua decisione".

Collu: "Ok, perfetto. Spiego anche che c'è il fallo di mano ma c'è il fallo prima".

VAR: "Ma Marusic è davanti a Pavlovic. Comunque è una decisione tua!".

Successivamente l'arbitro ha spiegato la sua decisione, che lascia molti dubbi, allo stadio, per la gioia dei calciatori del Milan che hanno poi portato s casa i tre punti.