Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"

La Federclubs, organizzazione che riunisce tutti i club di tifosi della Sampdoria, ha emesso un duro comunicato nei confronti della dirigenza e in particolare del Ceo dell’area sportiva Jesper Fredberg che nei giorni scorsi in conferenza stampa aveva parlato anche della contestazione da parte della tifoseria: “Verrebbe da rispondere a Jesper Fredberg che il 26/11/25 in conferenza stampa (furbescamente dopo una partita vinta) ha fatto la morale ai tifosi non spiegandosi perché venga contestato. Verrebbe da consigliare al nostro “director area football” di rivedersi la nostra ottava sconfitta stagionale e di contare i 10 punti in 14 partite, frutto delle sue scelte e valutazioni.

Siamo però amaramente consapevoli che tutte queste mezze figure – che da troppo tempo ormai dimostrano tutta la loro inadeguatezza attorno alla Sampdoria – sono solo il corollario di una proprietà scarsa, incapace, distante anni luce dalla Sampdoria e dai suoi tifosi. L’unica cura per la Sampdoria è liberarsi di tutti voi".

“Le contestazioni fanno parte del mondo del calcio. Se le cose non vanno bene, una proprietà deve preventivarle. Per quanto mi riguarda, però, è un po’ più difficile da comprendere. - queste le parole del dirigente danese - Perché io non sono il proprietario, non sono un investitore, non conoscevo nessuno di loro prima di essere chiamato alla Sampdoria, sono stato scelto in base al mio curriculum e vorrei essere giudicato, nel bene o nel male, esclusivamente per quelle che sono le mie competenze e il mio lavoro”.