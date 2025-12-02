Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"

Prima anticipazione di OpenVAR riguardante il tanto discusso episodio avvenuto nel finale di Milan-Lazio. In merito al tocco con il braccio di Pavlovic, su tiro da distanza ravvicinata di Romagnoli, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha dichiarato: "L'azione meritava un check di 15 secondi. Non è rigore ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo".

La ricostruzione dell'episodio.

Con i rossoneri in vantaggio per 1-0 al 95' e la squadra di Sarri in pressione alla ricerca del pareggio l'episodio incriminato avviene in area di rigore del Diavolo: cross dalla sinistra di Tavares e tiro al volo di Romagnoli, con il pallone diretto verso la porta di Maignan che ha impattato il gomito di Pavlovic, che si trovava in un corpo a corpo in marcatura con Marusic.

In un primo momento l'arbitro Giuseppe Collu ha assegnato il calcio d'angolo in favore della Lazio, scatenando le proteste dei giocatori biancocelesti, per poi essere richiamato al VAR. Prima di arrivare al monitor il direttore di gara ha trovato sulla sua strada Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, che si è rivolto a lui in modo polemico inducendo lo stesso arbitro a estrarre il cartellino rosso. Dopo la revisione dell'azione la sentenza di Collu, che possiamo riassumere così: il fallo di mano c'è, sarebbe rigore, ma prima c'è un fallo di Marusic, che trattiene Pavlovic. Decisione finale: calcio di punizione per il Milan.