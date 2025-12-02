Focus TMW Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina

Classifiche a confronto dopo tredici giornate di Serie A. Rispetto allo scorso campionato il Milan che in estate s'è affidato a Massimiliano Allegri ha nove punti in più: quella rossonera è la terza squadra col confronto migliore, hanno fatto meglio dei rossoneri solo la Roma di Gasperini e il Como di Fabregas. Queste ultime due squadre a questo punto della stagione hanno quattordici punti in più rispetto allo scorso campionato.

In negativo spiccano principalmente quattro squadre. La Lazio di Maurizio Sarri oggi ottava con 18 punti un anno fa di questi tempi ne aveva 28. Peggio l'Atalanta, che viaggia con un meno dodici. Decisamente peggio la Fiorentina: 6 punti contro i 28 dell'annata passata dopo il 13esimo turno. Crisi nera anche per l'altro fanalino di coda: l'Hellas Verona oggi è ultimo e viaggia con sei punti in meno rispetto allo scorso campionato. Di seguito il dato squadra per squadra.

Milan 28 punti (+9 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo tredici giornate)

Napoli 28 (-1)

Inter 27 (-1)

Roma 27 (+14)

Como 24 (+14)

Bologna 24 (+3)

Juventus 23 (-2)

Lazio 18 (-10)

Udinese 18 (+1)

Sassuolo 17 (in Serie B)

Cremonese 17 (in Serie B)

Atalanta 16 (-12)

Torino 14 (-1)

Lecce 13 (+1)

Cagliari 11 (=)

Genoa 11 (=)

Parma 11 (-1)

Pisa 10 (in Serie B)

Fiorentina 6 (-22)

Hellas Verona 6 (-6)