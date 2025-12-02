Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo

Non solo Zlatan Ibrahimovic e Alisha Lehmann. Anche un altro personaggio del mondo del calcio sarà tedoforo in vista dell’Olimpiade invernale di Milano e Cortina 2026. Si tratta del tecnico del Palermo Pippo Inzaghi.

L’allenatore dovrebbe portare la torcia olimpica in occasione del passaggio nel capoluogo siciliano previsto per il 15 dicembre quando è previsto l’arrivo della torcia con la città che sta preparando un grande evento da tenere a Palazzo dei Normanni. Una notizia che il tecnico del Palermo ha accolto con grande soddisfazione e felicità commentando sui propri canali social con un semplice “che emozione”.