Ufficiale

Pontedera, firmato il preliminare di cessione del club: il closing nelle prossime settimane

Pontedera, firmato il preliminare di cessione del club: il closing nelle prossime settimane
Tommaso Maschio
ieri alle 23:27Serie C
Tommaso Maschio

U.S. Città di Pontedera rende noto che, nella serata di oggi, è stato formalizzato, con il socio di maggioranza relativa (a cui seguiranno gli altri soci), il contratto preliminare relativo al processo di cessione del Club. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza nella storia recente della nostra società, che apre formalmente la fase conclusiva della trattativa in corso.

Il preliminare stabilisce che l’atto definitivo di trasferimento delle quote societarie sarà siglato entro le prossime settimane, una volta completate le verifiche e gli adempimenti previsti. In tale contesto, l’acquirente ha manifestato la volontà di avviare sin da subito un percorso di integrazione nella governance tecnica e sportiva della società.

A tal fine, contestualmente alla firma, la nuova parte subentrante ha provveduto alla nomina di Gustavo Nikitiuk e propri professionisti nonché collaboratori di fiducia. Tali figure opereranno a stretto contatto con l’attuale proprietà, con mandato ampio e condiviso di analizzare, valutare e, ove necessario, intervenire nelle aree sportiva, tecnica e organizzativa del Club, così da garantire continuità, programmazione e tempestività nelle decisioni.

U.S. Città di Pontedera intende sottolineare che tutte le attività in corso sono orientate alla massima trasparenza, alla tutela del patrimonio sportivo granata e alla costruzione di una base solida per il futuro del Club. Ogni ulteriore sviluppo sarà comunicato ufficialmente attraverso i canali istituzionali.

La Società, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto preliminare, comunica di aver sollevato dall’incarico il Mister Leonardo Menichini, il secondo Andrea Lisuzzo ed il collaboratore tecnico Francesco Lucchesi, con effetto immediato. Desideriamo esprimere ai Mister i più sentiti ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il loro periodo alla guida della squadra.

A loro vanno i nostri migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.


cript>