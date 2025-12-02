Ternana, volto nuovo in allenamento: il terzino Sy sarà valutato da Liverani
Dopo le esperienze non certo memorabili con le maglie di Salernitana (2 presenze) e Cosenza (17 presenze) in Serie B per il terzino sinistro Sanasi Sy potrebbe esserci una nuova esperienza in Italia.
Il francese classe ‘99, reduce da un’esperienza in Bulgaria nelle fila del Krumovgrad dove ha collezionato otto presenze, si è aggregato nella giornata di oggi alla Ternana di Fabio Liverani che lo valuterà nei prossimi giorni in vista di un possibile tesseramento per rinforzare la rosa nel reparto arretrato che ha perso nelle scorse settimane il classe 2006 Giulio Biondini che si è accasato in Serie D alla Folgore Caratese. Lo riporta calcioternano.it.
