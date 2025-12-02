TMW Radio Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti

La Serie A vede quattro squadre in due punti al momento. Tra Milan, Napoli, Inter e Roma, ecco quale dà maggiori garanzie al momento agli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Napoli e Milan hanno più organizzazione e intensità, e lo vincono lo Scudetto squadre che hanno questo. Il Milan ha tattica, fame, forma fisica. Il Napoli però caracolla spesso".

Gigi De Canio: "Napoli e Milan sullo stesso piano, perché c'è l'elemento della rosa che è senza grandissimi squilli ma omogenea. E poi due allenatori molto pragmatici, che giocano e lavorano per vincere, non per essere belli".

Fulvio Giuliani: "Continuo a pensare che l'Inter sia un passo avanti a Milan e Napoli. Ha più qualità e struttura mentale rispetto alle altre due".

Franco Piantanida: "Garanzia Milan, nel senso che piccole cose successe finora mi fanno vedere che ha un'energia positiva. Le altre non possono gestire troppo l'energia, visti gli impegni nelle coppe".

Simone Braglia: "La Roma, ha un equilibrio. E' una squadra quadrata, che ha una sua identità".

David Di Michele: "Oggi sicuramente la garanzia vera è la Roma, per quello che ha dimostrato. L'Inter così così, forse il Napoli ha qualcosa in più ma vedo la Roma più unita e con una mentalità che l'ha portata a fare più delle altre".

Giancarlo Camolese: "Il Milan ha una rosa e un tecnico che sanno fare punti, Conte sa il fatto suo. L'Inter è più forte come individualità ma ha battute a vuoto. La Roma è lì, per me Gasp troverà anche lì chi gli fa 20 gol a stagione. E' una bella lotta".