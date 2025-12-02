Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"

Tramite il sito ufficiale della Cremonese, l'attaccante grigiorosso Jamie Vardy ha parlato dopo il successo di ieri contro il Bologna, un 3-1 arrivato grazie alla sua personale doppietta, la prima in Serie A:

È lunedì sera e c’è la nebbia, insomma il meteo perfetto per la prima doppietta in Serie A…

“È vero, c’è stata una settimana di pioggia molto britannica. Abbiamo fatto una grande partita, è arrivata la doppietta ma soprattutto i tre punti. Era importante fare uno step in più”.

Gli italiani si lamentano tutti, ma i tuoi compagni danno l’impressione che il vostro sia un gruppo in cui regna la serenità…

“Si, il nostro è un gruppo in cui c’è tanta serenità e non si lamenta nessuno. Diamo tutti il massimo per la squadra e continuiamo a spingere per poter ottenere il risultato che vogliamo al termine della stagione”.