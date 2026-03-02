Bologna di corto muso? Italiano: "Abbiamo messo semplicemente una cravatta diversa"

Il successo per 2-1 sul Torino, poi quello per 1-0 con l'Udinese e quello odierno contro il Pisa. Il Bologna ci ha preso gusto e continua a portare a casa i 3 punti col minimo scarto di gol. Il tecnico Vincenzo Italiano ne ha parlato nella conferenza stampa dopo il successo sul Pisa:

Come se la cava con queste vittorie di cortomuso?

"Nel momento in cui ci sono delle difficoltà dobbiamo saper aiutare i ragazzi. Dobbiamo esser bravi nello studiare gli avversari, trovare solidità e compattezza. Dobbiamo essere un po' più efficaci, abbiamo messo semplicemente una cravatta diversa".

Cosa sta mancando a Odgaard? E Dallinga?

"In questo sistema di gioco può essere determinante, sa che quando chiamato in causa deve dare il suo apporto. Lo abbiamo messo un po' in ghiaccio. Dallinga ci sta che la prossima possa partire dall'inizio, ho paura che Santi si faccia male data la quantità di minuti giocati".