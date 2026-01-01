Fine dell'incubo per Cragno: torna titolare col SudTirol dopo 8 mesi. E ferma il Venezia

A distanza distanza di quasi otto mesi da quel Sampdoria-Salernitana, gara d’andata dei play out, in cui fu costretto a lasciare il campo dopo 71 minuti a causa di un grave infortunio al tendine d’Achille, Alessio Cragno può tornare a sorridere. Il portiere classe ‘94 infatti nel weekend è tornato in campo giocando un’intera partita che rappresenta la fine di un lunghissimo incubo.

Cragno infatti da quella sera a Marassi non era più tornato in campo finendo per essere svincolato per tutta la prima parte della stagione fino alla chiamata, quasi in chiusura del mercato invernale, del SudTirol pronto a dargli una chance di ripartenza. Dopo quattro gare in panchina il tecnico Fabrizio Castori lo ha infatti lanciato nella mischia in una sfida non certo banale come quella contro la capolista Venezia. Una scelta ponderata, per dare un po' di respiro al titolare Marius Adamonis in un periodo intenso della stagione, che ha ripagato vista la prestazione dell’ex di Cagliari, Benevento e Monza.

Incolpevole sul gol dell’1-1, Cragno con le sue parate ha contribuito a conquistare un punto pesante contro una delle favorite per la vittoria del campionato cadetto e dimostrato affidabilità e un buono stato di forma soprattutto visto il lungo periodo di inattività. Contro la Reggiana nel turno infrasettimanale per lui dovrebbe esserci il ritorno in panchina, ma Castori ora è consapevole di avere a disposizione un’arma in più per il finale di campionato.