L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora

Marco Conterio
Oggi alle 10:15Podcast TMW
La nuova strada fortunata che sta battendo uno dei dirigenti più illuminati della storia recente del calcio italiano come Pantaleo Corvino, porta in Portogallo. Perché il suo Lecce ha preso per la mediana Oumar Ngom, dall'Estrela Amadora. Curiosità? E' addirittura il quarto giocatore in rosa dei salentini preso dal club portoghese da parte del Mago di Vernole.

Vi raccontiamo tutto nel Podcast di oggi sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Il Lecce ha depositato in Lega Serie A il contratto di Oumar Ngom (21 anni), nazionale della Mauritania con doppio passaporto francese prelevato a titolo definitivo dall'Estrela Amadora, come da termini di deposito. I numeri di Ngom, nuova diga della mediana del Lecce, in carriera. Fino a oggi il classe 2004 vanta 47 presenze e 3 gol con il Pau, 3 apparizioni e una rete con la seconda squadra del Pau, 9 gettoni e un gol con lo Chamois Niort, 31 apparizioni e 3 reti con la seconda squadra del Niort e infine 12 match con l'Estrela Amadora, con cui aveva un contratto valido fino al 2029. Inoltre è sceso in campo 13 volte con la selezione nazionale della Mauritania.

