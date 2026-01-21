Podcast TMW La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli

Il Napoli frena in Champions ma una vittoria importante potrebbe arrivare sul mercato grazie a una mossa in Lega di Aurelio De Laurentiis.Nelle prossime ore è in programma un Consiglio Federale Straordinario in Federazione convocato su richiesta della Lega: ADL ha chiesto e ottenuto di mettere ai voti la richiesta di poter usare le liquidità accantonate per ripianare.16 sì (Juventus, Inter e Roma astenute, Milan contrario), la decisione del Consiglio potrebbe sbloccare da subito il mercato del Napoli non più a saldo zero. Sarà decisivo il voto (tra i consiglieri anche Chiellini e Marotta).

Conte vuole evitare un altro caso Kvaratskhelia

Antonio Conte intanto aspetta. Il tecnico azzurro spera che non si ripeta lo scorso gennaio, dell'annata che ha portato poi allo Scudetto ma che ha rischiato di 'rompere' il giocattolo azzurro. Una sessione che fu traumatica per il tecnico salentino anche nel rapporto (poi ben più che ricucito) con Aurelio De Laurentiis e con la dirigenza dei campani. Partito Kvicha Kvaratskhelia, arrivo soltanto Noah Okafor sul gong della sessione invernale. Per questo attende con ansia l'esito del Consiglio Federale ma anche, alternativamente, quel che farà Giovanni Manna con Lorenzo Lucca e con Noah Lang e dove investirà i soldi delle loro cessioni.