Podcast TMW La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più

Si è conclusa con una bolla di sapone l'avventura di Leon Bailey alla Roma. L'esterno giamaicano ha giocato 181 minuti in 7 partite in Serie A, 56 minuti in 3 gare di Europa League e 80 in 1 sfida di Coppa Italia. Praticamente, mai. E' stato fuori per tre diversi infortuni, uno a inizio stagione, uno a novembre e uno per tutto il 2026. Poi, il centroamericano, è tornato all'Aston Villa. Come mai non è andata?

Ne parliamo insieme nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

"Bailey ha avuto un'esperienza negativa, si è infortunato il primo giorno ed è iniziato il calvario. A volte sembrava potesse recuperare, poi ha avuto ricadute. Pensavamo potesse aiutarci, ma gli infortuni hanno determinato la scelta, compresa la gara col Torino in cui si è fermato. Allora è stata presa la decisione. Questo apre uno spazio. Non so cosa può succedere, si vedrà. Se arrivano situazioni che ci migliorano, bene, altrimenti restiamo così". Parla così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che oggi ospita allo Stadio Olimpico lo Stoccarda in Europa League. E in effetti, i numeri che vi abbiamo raccontato in precedenza, non mentono. Un'avventura disastrosa. Una vera e propria meteora. Chi lo avrebbe mai detto...