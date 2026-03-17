Europei 2032, tra gli stadi ospitanti il San Nicola di Bari si tira fuori ma spunta l'ipotesi Arechi

Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il sogno di Bari di ospitare gli Europei del 2032 sembra destinato a infrangersi ancora prima di cominciare. Sebbene la scadenza ufficiale per sciogliere le riserve sia fissata a fine luglio, l’orientamento dell'amministrazione comunale appare ormai segnato da un realismo finanziario che definisce i costi di candidatura "eccessivi e insostenibili".

Il nodo centrale riguarda l'adeguamento dello stadio San Nicola ai 130 requisiti UEFA. Nonostante i recenti restyling, l'impianto di Renzo Piano necessiterebbe di interventi strutturali imponenti, tra cui la copertura totale dei posti e l'abbassamento del terreno di gioco. Operazioni che, secondo le stime, farebbero lievitare i costi fino a 200 milioni di euro, portando paradossalmente la capienza a soli 30.000 posti.

Mentre Torino, Roma e Milano restano i capisaldi del dossier italiano, e Salerno emerge come "new entry" dai costi più contenuti, Bari scivola fuori dal "giro d'orizzonti" della FIGC. Il sindaco Vito Leccese, si legge, atteso a breve per una versione ufficiale in Commissione Trasparenza, si trova a dover bilanciare le ambizioni internazionali con la mancanza di garanzie sui fondi. Tuttavia, non tutto è perduto per il tifo barese perché se l'Europeo sfuma, resta concreta l'ipotesi di un ritorno immediato della Nazionale per le gare di Nations League tra settembre e novembre.