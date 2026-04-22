Assalto alla Lazio, L'Eco di Bergamo: "In palio la finale di Coppa con l'Inter"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, come è normale che sia visto l'appuntamento storico che attende questa sera la formazione cittadina. Il titolo è il seguente: "Assalto alla Lazio: in palio la finale di Coppa con l'Inter". Atalanta opposta dunque alla formazione di Sarri all'andata era finita 2-2. Dopo 3 finali giocate e perse da Gasperini, la Dea punta alla quarta per quanto riguarda la coppa Nazionale negli ultimi 10 anni.

Palladino alla vigilia: "Per l'Atalanta è la partita più importante della stagione dove noi dobbiamo dare tutto. Non bisogna dare per scontato certe cose: abbiamo fatto una grande scalata e giocarci una semifinale contro una squadra forte per noi è determinante. Siamo pronti a tutto, e orgogliosi di quello che abbiamo conquistato".