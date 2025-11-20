Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Lecce (Domenica 23 novembre, ore 18.00, arbitra Arena, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Lazio

Continua a fare i conti con l’infermeria piena Maurizio Sarri, anche se il tecnico toscano può riabbracciare almeno Nuno Tavares. Il portoghese rientra dall’infortunio che lo ha tenuto ai box nell’ultimo mese ed è avanti nel ballottaggio con Lazzari per una maglia da titolare. L’altro terzino sarà Adam Marusic nel pacchetto difensivo completato da Gila e Romagnoli davanti a Provedel. A centrocampo sarà ancora Cataldi a prendere il posto di Rovella, che rientrerà nel 2026 dopo l’operazione per risolvere la pubalgia. Guendouzi è sicuro di una maglia da titolare, mentre Basic rimane avanti su Vecino nel ballottaggio per la titolarità come mezzala sinistra. Pochi dubbi in attacco, il rientro di Castellanos è rinviato alla doppia sfida col Milan e Cancellieri tornerà solo a metà dicembre. Per questo il tridente sarà composto da Zaccagni, Dia e Isaksen, con il danese reduce da due ottime prestazioni con la Danimarca. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Lecce

Il Lecce riparte dopo la sosta dalla sfida all’Olimpico contro la Lazio. Il tecnico Eusebio Di Francesco può contare sull’intero gruppo a sua disposizione, a eccezione del solo infortunato Jean. Poche sorprese nel 4-3-3, che vedrà Falcone fra i pali con la difesa composta da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. In mezzo al campo confermati Coulibaly, Ramadani e Berisha, con quest’ultimo libero di agire in posizione più avanzata. In avanti, chance per Sottil sulla sinistra, con Morente a destra e Štulić al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)