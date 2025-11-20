Hellas Verona-Parma, le probabili formazioni: mister Cuesta si affida a Corvi tra pali

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Parma (Domenica 23 novembre, ore 12.30, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Hellas Verona

Ancora fuori capitan Serdar, alle prese con la distorsione al ginocchio subita contro il Como, crescono le quotazioni di Al Musrati, in ballottaggio con Akpa-Akpro per affiancare Gagliardini e Bernede in mediana. Dietro spazio all'usato sicuro: unico dubbio fra Unai Nunez e Bella-Kotchap insieme a Nelsson e Frese. Belghali e Bradaric sulle due fasce nel 3-5-2 di Zanetti, con Giovane e Orban davanti. Attenzione però alla possibile sorpresa: il tecnico studia l'attacco a 3 con Mosquera titolare, in quel caso potrebbe rimanere fuori Bernede in un ipotetico 3-4-2-1. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Parma

Al rientro dalla sosta, mister Carlos Cuesta dovrà ancora vedersela con i molti infortuni che hanno colpito il Parma in questo inizio di stagione. Ultimo, ma non per importanza, quello capitato a Zion Suzuki, che costringerà per la prima volta in stagione il tecnico maiorchino a un cambio tra i pali. Molto probabile dunque la presenza di Edoardo Corvi, in vantaggio su Rinaldi e con il trasferimento di Vicente Guaita ancora da perfezionare. Nessun cambio invece relativamente al modulo, con l’ormai consueto 4-4-2 ibrido. Buone notizie per quanto riguarda la difesa, con il probabile rientro di Valeri sulla sinistra. A completare il reparto saranno capitan Delprato a destra e al centro Valenti e Troilo, quest’ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla linea mediana ci sarà anche il rientro di Ordonez dalla squalifica, con l’argentinto che affiancherà Keita. Sulle fasce fiducia a Bernabé sulla sinistra, mentre a destra potrebbe avanzare Britschgi, dopo il doppio assist nella gara contro il Milan. Cuesta rimane anche in attesa di novità relative ai recuperi di Oristanio e Almqvist, mentre sembra sicuro il ritorno Ondrejka, anche se solo per la panchina. Nessun dubbio invece relativamente all’attacco, dove sarà confermato il tandem Pellegrino-Cutrone. (da Parma, Edoardo Mammoli)