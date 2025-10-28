Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Torino (Mercoledì 29 ottobre, ore 20.45, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna:

In casa Bologna, in vista del match contro il Torino, saranno da valutare Odgaard ed Immobile che hanno svolto lavoro differenziato: il danese dovrebbe essere convocato ma comunque partire dalla panchina, mentre l’ex Lazio dovrebbe ritornare in gruppo soltanto giovedì strappando così una convocazione in vista della trasferta di Parma. Visti i tanti impegni ravvicinati tra campionato ed Europa League, Vincenzo Italiano dovrà valutare la condizione di chi sarà chiamato al secondo impegno nel giro di tre giorni. In porta ci sarà ancora Skorupski. Sugli esterni Zortea sostituirà lo squalificato Holm ed è favorito nel ballottaggio con De Silvestri, mentre a sinistra tornerà Lykogiannis. Al centro si pensa ad un turno di riposo per Lucumì: saranno in tre per due maglie, con Casale ed Heggem in vantaggio su Vitik. Freuler costretto agli straordinari in regia, al suo fianco più Moro di Ferguson, con Pobega che scalpita ma si gioca una maglia con Fabbian sulla trequarti. Sugli esterni d’attacco uno tra Rowe e Dominguez (con il primo favorito) darà respiro a Cambiaghi a sinistra, mentre a destra Bernardeschi potrebbe prendere il posto di Orsolini. Davanti è testa a testa tra Dallinga e Castro per il ruolo di terminale offensivo, con l’olandese di poco avanti (da Bologna, Leonardo Nevischi).

Come arriva il Torino:

Baroni pensa a come gestire le forze del suo Torino in vista delle tre gare in una settimana: a Bologna si vedrà Ismajli dal primo minuto, possibile un turno di riposo per Tameze mentre Maripan e Coco saranno confermati. In porta c’è Israel che tenta il recupero, in caso contrario massima fiducia nell’eroe contro il Genoa Paleari. Sulle corsie laterali sono in vantaggio Pedersen e Lazaro, in mediana il tecnico ha varie alternative e può ruotare tra Casadei-Ilic, Asllani-Ilkhan, Vlasic-Gineitis. In attacco, invece, scalpita Ngonge e punta a soffiare una maglia da titolare ad Adams al fianco di Simeone (da Torino, Emanuele Pastorella).