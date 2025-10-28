Como-Verona, le probabili formazioni: Jesus Rodriguez si riprende il posto in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Verona (Mercoledì 29 ottobre, ore 18.30, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como:

L'intoppo di Parma ha frenato il cammino del Como, ma al Sinigaglia l'imperativo è la vittoria. Fabregas però sorride perché ritrova tutte le frecce d'attacco: Diao, Kuhn e Addai sono recuperati, Jesus Rodriguez torna dalla squalifica. E proprio l'esterno spagnolo dovrebbe ritrovare la maglia da titolare al fianco dell'intoccabile Nico Paz e del tedesco ex Celtic. In attacco rotazione possibile con Douvikas al posto di Morata. Da Cunha-Perrone la diga davanti la difesa, mentre Kempf potrebbe riposare, Ramon invece torna dal 1' in coppia con Diego Carlos. Sui binari laterali Vojvoda spremuto tira il fiato, chance da titolare per Posch, anche se Van der Brempt scalpita a destra. A sinistra invece previsto il ritorno di Alex Valle, Moreno torna in panchina (da Como, Yvonne Alessandro).

Come arriva il Verona:

Paolo Zanetti perde Unai Nunez, infortunatosi alla spalla: in difesa spazio a Bella-Kotchap con Nelsson e Valentini. Confermato Belghali a destra nel 3-5-2, sulla sinistra dovrebbe tornare Frese dal primo minuto. Con Serdar e Gagliardini si rivede Bernede al posto di Akpa-Akpro, mentre davanti il tecnico dovrebbe confermare la coppia Giovane-Orban, con i due che si sono sbloccati contro il Cagliari (doppio assist del brasiliano, primo gol su azione del nigeriano). Ancora in infermeria Suslov, Oyegoke e Al-Musrati (da Verona, Daniele Najjar).