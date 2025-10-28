Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Fiorentina (Mercoledì 29 ottobre, ore 20.45, arbitra Sozza, diretta tv su Sky e DAZN):

Come arriva l'Inter:

Dimenticare i veleni del match contro il Napoli e tornare a vincere. Questa la missione dell’Inter di Cristian Chivu che domani sera ospita la Fiorentina. Solito 3-5-2 per i nerazzurri con Yann Sommer in porta. Difesa composta da Akanji, Acerbi e Bastoni, anche se come centrale potrebbe essere schierato De Vrij. Dumfries e Carlos Augusto sugli esterni, mentre al centro insieme a Calhanoglu e Barella dovrebbe esserci Sucic, favorito per sostituire l’infortunato Mkhitaryan. Ancora assente Thuram, in attacco si va verso la coppia composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito che sembra essere favorito su Bonny (da Milano, Bruno Cadelli).

Come arriva la Fiorentina:

Attesa ancora alla sua prima vittoria in campionato, la Fiorentina si appresta al crash test di San Siro contro l’Inter in questa 9ª giornata di Serie A. Gara delicata per Stefano Pioli, che da allenatore del Milan perse tutti gli ultimi sei derby disputati e che adesso prepara qualche cambio rispetto all’undici che ha strappato un punto contro il Bologna. In difesa si dovrebbe rivedere Comuzzo, vedremo se al posto di Pongracic o Pablo Marì, con Luca Ranieri unico che sembra sicuro di una maglia da titolare davanti a De Gea. Anche a centrocampo occhio ad un paio di cambiamenti. Il primo dovrebbe riguardare le corsie esterne: il 2006 Fortini sta crescendo di partita in partita e a San Siro potrebbe arrivare un vero e proprio battesimo del fuoco partendo titolare al posto di Gosens. Sulla destra viaggia verso la conferma Dodo. Al centro confermati Nicolussi Caviglia e Mandragora, mentre Fagioli potrebbe sedersi in panchina per uno tra Ndour o Sohm. Davanti il tandem sarà ancora una volta composto da Gudmundsson e Kean (da Firenze, Niccolò Righi).