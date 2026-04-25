Si scaldano i motori per Milan-Juventus.TuttoSport: "Mosse da Champions"

Non solo la sfida tra Milan e Juventus, ma anche il ritorno sulle colonne di TuttoSport di un ex bianconero. In prima pagina l'intervista a Fernando Llorente: «Lewa un Tevez per Lucio». L'ex attaccante bianconero promuove l'eventuale arrivo del polacco, paragonandolo all'impatto che ebbe l'Apache per la squadra di Conte. Mentre la Juventus valuta il colpo da 20 reti a stagione, alla Continassa si monitorano le condizioni di Yildiz, ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio che mette in dubbio la sua presenza per il big match di San Siro.

In casa Milan, l'atmosfera è elettrica per la sfida contro i bianconeri: Allegri ritrova la solidità di Gabbia al centro della difesa e punta sulla voglia di riscatto di Pulisic e Leao. La dirigenza rossonera, con Furlani e Scaroni in prima linea, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra a Milanello, blindando il tecnico in vista della programmazione per la prossima stagione.

Sullo sfondo delle vicende di campo, il presidente Cairo muove passi ufficiali per il futuro del Torino con la manifestazione d'interesse per lo stadio Grande Torino. Intanto, il successo del Napoli di McTominay sulla Cremonese costringe l'Inter a rinviare i festeggiamenti per lo scudetto.