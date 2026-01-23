2 gol in 2 minuti: l'Inter rimonta il Pisa, a segno Lautaro. Dimarco, che impattto!
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
L'Inter completa subito la rimonta sul Pisa. Due minuti dopo il rigore siglato da Zielinski, Lautaro Martinez sigla il 2-2. Ancora decisivo Dimarco, che già al 34' aveva rilevato un evanescente Luis Henrique. Al 40' Inter e Pisa sono ora sul 2-2.
