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Falcone: "Non so se merito una big, ma sento di essere pronto. Sempre grato al Lecce"

Falcone: "Non so se merito una big, ma sento di essere pronto. Sempre grato al Lecce"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
ieri alle 23:59Serie A
Alessio Del Lungo

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa: "I compagni sono sempre tanto bravi con me, mi riconoscono come leader e mi hanno fatto i complimenti. Non sapevo fossero per la parata che ho fatto sulla linea, l'ho rivista dopo, va detto che per me è più demerito dell'attaccante che merito mio, ma non mi sono dato per vinto, ho avuto un pizzico di fortuna. Sono contento, quando posso, di poter aiutare la squadra ed è bello ripagarli con queste prestazioni".

Una chance in una grande si sente di meritarla?
"Non lo so, ma sento di essere pronto, quello sì. Sono arrivato tardi in Serie A, è il sogno che avevo da bambino, è tanta roba, il Lecce me lo ha fatto coronare. Sarò sempre grato al Lecce, poi in futuro chissà. Se mi chiedi se mi sento pronto ti dico sì, quello che conta è restare in Serie A".

La parata più bella è stata quella su Stoijlkovic.
"Sì, anche per me è stata quella la parata più bella, era più difficile. L'altra invece è stata più di riflesso e sono stato anche fortunato".

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