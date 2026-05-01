Lecce, Cheddira: "Felice ed emozionato per il gol, tre punti fondamentali"
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Dopo la vittoria sul campo del Pisa per 2-1, l’attaccante del Lecce Walid Cheddira ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Mi sono commosso dopo il gol, è stata un'emozione enorme. Facciamo tanti sacrifici, i tifosi vogliono solo vittoria e punti, noi lavoriamo tantissimo per regalare queste soddisfazioni a loro. Questi giorni di ritiro abbiamo lavorato intensamente. La cosa più importante era conquistare i tre punti, siamo stati bravissimi a portarli a casa. In campo si è vista unione d'intenti, tutti quanti abbiamo dato qualcosa in più”.
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