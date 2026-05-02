2 maggio 2007, il Milan ribalta il Manchester United. È l'antipasto della Champions

Il 2 maggio del 2007, a San Siro, il Milan ospita il Manchester United di Sir Alex Ferguson e Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte però c'è Carlo Ancelotti che si trova un Kakà in stato di grazia. Il brasiliano aveva spezzato in due l'andata, con il gol più bello della sua carriera facendo scontrare Heinze ed Evra, ma insacca anche il primo gol del ritorno, al decimo del primo tempo, indirizzando la sfida.

Al trentesimo poi arriva un altro fendente alla doppia sfida. È Seedorf a insaccare con un sinistro, in controbalzo, che va a finire all'angolino basso, siglando il due a zero. Lo United è domato, battuto, tanto che a dieci minuti dalla fine è Gilardino a insaccare il tre a zero che porta in finale il Milan, dopo due anni. Stavolta però, sempre contro il Liverpool, Inzaghi insaccherà una doppietta per l'ultima Champions rossonera, la penultima italiana. Kakà invece vincerà il Pallone d'Oro, l'ultimo prima dell'era Ronaldo e Messi.

Milan-Manchester United 3-0

Marcatori: 10’ Kakà, 30’ Seedorf, 79’ Gilardino.

Milan

Dida; Oddo, Kaladze, Nesta, Jankulovski; Gattuso (86’ Cafù), Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kakà (87’ Favalli), Inzaghi (68’ Gilardino).

Allenatore: Ancelotti

Manchester United

Van der Sar; O’Shea (78’ Saha), Brown, Vidic, Heinze; Fletcher, Scholes, Carrick; Cristiano Ronaldo, Giggs; Rooney.

Allenatore: Ferguson.