Live TMW Lecce, Falcone: "La salvezza è più difficile quest'anno, sarà un cinquanta e cinquanta con la Cremonese"

22:55 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore giallorosso al termine di Pisa Lecce. Diretta testuale a cura di TMW.

23:48 - INIZIO CONFERENZA

Quanto era importante la vittoria?

"Tantissimo, per noi erano vitali. Volevamo andare a più quattro, voglio fare i complimenti al Pisa e non meritavano questo epilogo. Siamo contentissimi".

Un bilancio

"La salvezza è più difficile quest'anno, sarà un cinquanta e cinquanta con la Cremonese. Nel finale ho applaudito i tifosi del Pisa".

23:51 - INIZIO CONFERENZA