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Lecce, Falcone: "La salvezza è più difficile quest'anno, sarà un cinquanta e cinquanta con la Cremonese"
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22:55 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore giallorosso al termine di Pisa Lecce. Diretta testuale a cura di TMW.
23:48 - INIZIO CONFERENZA
Quanto era importante la vittoria?
"Tantissimo, per noi erano vitali. Volevamo andare a più quattro, voglio fare i complimenti al Pisa e non meritavano questo epilogo. Siamo contentissimi".
Un bilancio
"La salvezza è più difficile quest'anno, sarà un cinquanta e cinquanta con la Cremonese. Nel finale ho applaudito i tifosi del Pisa".
23:51 - INIZIO CONFERENZA
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Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
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