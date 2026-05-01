Vado, Tarabotto: "Se non potrò sistemare lo stadio potrei decidere di non fare la C"

Il Vado è uno dei club già aritmeticamente promossi in Serie C. Sulla partecipazione al prossimo campionato di terza serie ci ha messo un bel punto interrogativo il presidente del medesimo club, Franco Tarabotto.

"Lunedì o martedì la Federazione ci dirà quali sono gli interventi necessari per adeguare lo stadio - attraverso i microfoni di PrimoCanale -. Se avrò dei contributi dalla Regione o altri aiuti, metterò a posto il campo, altrimenti potrei decidere di non fare la C. Non ha senso farsi un anno lontano da casa a prendere mazzate. L'ipotesi Sestri Levante? Se so che in sei mesi il campo è pronto, mi sposto volentieri, ma non farò la fine di chi gira l'Italia senza una casa.

Io ho lo stadio in concessione fino al 2037 e ho sempre fatto tutto in regola, ma le istituzioni devono dirci se ci sono o meno". Tarabotto fissa l'obiettivo per la prossima stagione: "L'unica meta è la permanenza in C, Vado non può reggere la Serie B perché non è strutturata per la categoria. Da noi solo il Savona ha lo stadio a posto. Io in C ci andrei in ginocchio, ma solo se ci sono le condizioni per farlo".