4-0 per il Napoli nell'allenamento congiunto con l'Ischia. Doppietta Lukaku, out Beukema

Il Napoli nella giornata di oggi si è sottoposto a un test match amichevole, il cosiddetto 'allenamento congiunto' contro la vicina compagine dell'Ischia, che milita nel campionato di quarta divisione, la Serie D.

Vittoria per 4-0 da parte degli uomini di Conte, con protagonista della partita Romelu Lukaku, capace di segnare due delle quattro segnature della sua squadra. Del terzino uruguaiano Mathias Olivera e del giovanissimo Antonio Cimmaruta, classe 2007 aggregato per l'occasione dalla Primavera, le altre due reti per il Napoli. C'è stato spazio anche per i nuovi acquisti di gennaio Giovane e Alisson Santos.

Non c'era invece Sam Beukema: l'assenza del difensore olandese è da ricondurre a una forma di influenza, la speranza di Conte e della società è che comunque possa recuperare per la sfida di domenica alla Roma.