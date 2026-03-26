Retegui carica l'Italia: "È una partita da Mondiale, c'è solo un risultato"

Mateo Retegui, attaccante dell’Italia che stasera scenderà in campo a Bergamo con l’Irlanda del Nord, ha parlato così a Vivo Azzurro TV: “Aspettiamo tutti questo momento dal triplice fischio con la Norvegia a Milano, abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Abbiamo preparato questa partita, sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere. C’è solo un risultato, per noi è una partita da Mondiale: dobbiamo lottare, combattere e andare a prendere la partita in mano”.

Giocare a Bergamo ti dà carica in più?

“Sì, da quando sono arrivato mi sentivo già diverso. Questa città per me è speciale, ho vissuto cose bellissime l’anno scorso. Una partita speciale, in uno stadio speciale. Non ho nessun dubbio, mi fido di tutti: dobbiamo combattere schiena contro schiena e andare a vincere”.

Qui a settembre una doppietta.

“Sì, una buona partita con l’Estonia. Siamo in crescita. Gattuso ci ha trasmesso serenità e leggerezza".