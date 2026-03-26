Gattuso: "Commosso dalle parole di Lippi. Volevo serenità, ci siamo"
“Sono molto orgoglioso delle parole di Lippi”. Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così a Vivo Azzurro TV, a poche ore da Italia-Irlanda del Nord: “Mi sono commosso e lo ringrazio per le belle parole. Speriamo di riuscire a raggiungere l’obiettivo”.
Su cosa punta maggiormente?
“Quello che cercavo era avere tranquillità e serenità, riuscire a recuperare energie. Ci sono giocatori che hanno più di 40 partite sulle gambe. Abbiamo lavorato su questo e sono molto soddisfatto”.
L’Irlanda del Nord è fisica, come può metterci in difficoltà?
“Sulle palle in area, ci credono molto. Mi pare che abbiano fatto sette gol nelle qualificazioni: due su rigore, due su palla inattiva e uno su rimessa laterale. Fa capire quanto ci puntino: hanno fisicità, gli piace portare uomini in area e dobbiamo essere molto bravi”.
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