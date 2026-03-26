Collegio di Garanzia: i ricorsi di Triestina e Ternana si discuteranno il 21 aprile

Il Collegio di Garanzia discuterà il prossimo 21 aprile i ricorsi presentati da Triestina e Ternana in merito alle penalizzazioni subite in questa stagione sportiva. Lo comunica lo stesso organo del CONI in una nota sui propri canali ufficiali:

"Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, avv. prof. Vito Branca, ha fissato la prossima udienza della Sezione da lui presieduta, che si terrà il prossimo 21 aprile 2026, a partire dalle ore 14.30, ed è preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:

Ricorso iscritto al R.G. ricorsi 2/2026, presentato, in data 15 gennaio 2026, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 9 dicembre 2025, Registro procedimenti n. 0062/CFA/2025-2026, e, quanto alle motivazioni, il 16 dicembre 2025, con decisione n. 0063/CFA-2025-2026, con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0085/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 ottobre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 3 novembre 2025, con la quale è stata irrogata, nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva;

Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2026, presentato, in data 27 febbraio 2026, dalla Ternana Calcio S.r.l. contro la Federazione italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0084/CFA-2025-2026, notificata in data 30 gennaio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC n. 0121/TFNSD-2025-2026 del 18 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della Ternana Calcio S.r.l., la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel campionato 2025/2026".