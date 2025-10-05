52 minuti finora, oggi possibile titolare: Thorsby vuole riprendersi il Genoa e la Nazionale

Certezze per il momento non ce ne sono. La sicurezza arriverà nel momento della riunione tecnica, quando Patrick Vieira comunicherà l'undici che scenderà in campo al "Maradona". Il campionato di Morten Thorsby potrebbe, condizionale sempre d'obbligo, partire da Napoli dove il Genoa cerca l'immediato riscatto dopo lo 0-3 subito lunedì scorso al "Ferraris" contro la Lazio. Una scelta, qualora venisse confermata, che potrebbe dare più fisicità alla linea di mediana e allo stesso tempo maggiore copertura contro una squadra dal tasso tecnico molto alto come quella di Antonio Conte.

Solo 52 minuti in stagione

Una nuova occasione per il centrocampista norvegese che finora ha collezionato solamente 52 minuti fra Serie A e Coppa Italia: tre minuti contro il Lecce e 25 contro la Juventus oltre a 24 minuti contro l’Empoli. Nonostante questo ha continuato a lavorare senza sosta e senza mai fare polemica. Il tecnico francese lo ha elogiato in conferenza stampa: "Thorsby può essere un’opzione ma ci sono anche altri giocatori. E’ importante per me come allenatore analizzare questa partita per crescere ma non farei è cambiare il modulo o cambiare la filosofia o i giocatori".

Riprendersi la Nazionale

Un'opportunità quindi per riprendersi il Genoa ma soprattutto anche la Nazionale norvegese visto che non è stato convocato per la prossima tornata di qualificazioni al Mondiale. "E' perché non sta giocando" ha spiegato Solbakken. Che spera di poterlo ritrovare più avanti. Così come lo spera Patrick Viera.