Anche l'Inter si unisce alla vetta. Cronache Napoli: "Col Genoa Conte sogna la fuga"

Dopo aver messo alle spalle la deludente sconfitta contro il Milan, il Napoli ha ritrovato il sorriso in Champions League grazie alla vittoria ottenuta contro lo Sporting CP. Ora l'obiettivo è dare continuità ai risultati positivi anche in Serie A, dove la squadra partenopea è chiamata a reagire e a rilanciarsi in classifica. L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 18:00, quando gli azzurri affronteranno il Genoa nel match valido per la sesta giornata di campionato.

Antonio Conte, alle prese con una difesa ancora rimaneggiata, dovrà fare nuovamente a meno di Buongiorno e Rrahmani, entrambi ai box e il cui rientro è previsto non prima della fine della sosta per le Nazionali. Al loro posto, il tecnico sembra orientato a schierare dal primo minuto Beukema e Juan Jesus, che al momento appaiono in vantaggio rispetto al giovane Marianucci. Tra i pali torna titolare Alex Meret, così come sulla corsia destra difensiva rientra capitan Giovanni Di Lorenzo.

A centrocampo, confermata la fab four. Sulla fascia destra d’attacco ci sarà ancora Matteo Politano, mentre al centro dell’attacco spazio all’intoccabile Rasmus Hojlund, punto di riferimento offensivo della squadra di Conte.