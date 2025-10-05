Napoli, novità in attacco contro il Genoa: Conte va verso il tridente puro

Dopo la vittoria in Champions, il Napoli vuole anche il riscatto in campionato per mettersi Milano definitivamente alle spalle. Per chiudere al meglio questo primo tour de force, garantendosi almeno altre due settimane in testa alla classifica, c'è da battere il Genoa di Patrick Vieira, partito con enormi difficoltà (zero vittorie ed appena due punti in classifica), ma da non sottovalutare ricordando anche l'impresa della scorsa stagione, quando strappò un pareggio proprio nel finale di campionato al Maradona che rischiò di compromettere la corsa Scudetto dei partenopei. Per il Napoli c'è da fronteggiare anche lo sforzo Champions ed in questo senso Antonio Conte potrebbe proporre qualche novità, sia di uomini che di modulo.

Tentazione Neres

Il brasiliano, definito una certezza da Conte dopo la gara contro lo Sporting ma ancora a quota zero gare da titolare, potrebbe essere la novità più importante. Neres però potrebbe non giocare a destra: lo scenario più probabile è di un impiego a sinistra e quindi nell'attesissimo 4-3-3 con Hojlund al centro del tridente e Politano inamovibile a destra. In questo caso McTominay stringerebbe più al centro da mezzala ed uscirebbe - almeno inizialmente - uno tra Anguissa e De Bruyne col belga fortemente indiziato a partire dalla panchina nell'ottica anche di una gestione post-Champions e prima della nazionale.

I recuperi

Mancheranno Buongiorno e Rrahmani, naturalmente, che salteranno anche le rispettive nazionali per tornare al top dopo la sosta per le nazionali. Rientrano però diversi elementi: da Marianucci e Mazzocchi che non erano disponibili con lo Sporting perché fuori dalla lista Uefa e Di Lorenzo dopo la squalifica. La linea difensiva sarà composta dal capitano a destra, Beukema e Juan Jesus al centro ed a sinistra Olivera (in caso di impiego di Neres) o Spinazzola a sinistra in modo da non forzare Gutierrez con la terza gara di fila dopo tanti mesi di inattività post-infortunio.