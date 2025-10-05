Genoa a Napoli una sfida in salita, La Repubblica (ed. Genova) titola: "Tocca a Thorsby"
Impegno in trasferta oggi per il Genoa, Dopo il ko interno di lunedì scorso contro la Lazio, la truppa di Patrick Vieira affronterà i partenopei di Antonio Conte per provare a rialzare la testa seppur contro un avversario dal tasso qualitativo molto alto. Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa a Napoli una sfida in salita tocca a Thorsby".
