Serie C, prosegue l'ottava giornata: domenica ricca in tutti e tre i gironi
La Serie C torna in campo domenica con il resto delle gare valide per l'ottava giornata di campionato. Programma ricco nel Girone A dove il Novara ospita la Triestina. Il Vicenza farà invece visita all’Alcione Milano mentre l’Inter U23 ospiterà l’Ospitaletto.
Nel Girone B occhi puntati su la Juventus Next Gen che ospita il Ravenna e sul big match delle 17:30 tra Carpi e Perugia. Chiude il Girone C con ben 7 gare in programma tra cui spicca il derby Salernitana-Cavese.
Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:
SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Union Brescia-Pergolettese 0-0
Giana Erminio-Lumezzane 2-1
19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)
Renate-Cittadella 0-0
Virtus Verona-Lecco 2-2
13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (VV), 89' Pagliuca (VV)
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Novara-Triestina
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto
Classifica - Vicenza 19, Lecco 18*, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Cittadella 6*, Novara 5, Ospitaletto 5, Pro Patria 3, Triestina -9
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Ascoli-Bra 4-1
33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)
Ternana-Pineto 2-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)
Torres-Sambenedettese 0-2
1' Eusepi, 42' Konate
Campobasso-Vis Pesaro 2-2
1' Nicastro (VP), 7'/23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (VP)Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 12*, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 8*, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti
GIRONE C
Già giocate
Latina-Benevento 1-0
64’ Ekuban
Atalanta U23-Foggia 1-1
40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)
Crotone-Picerno 3-0
29' Zunno, 41' Gomez, 78' Murano
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Catania-Siracusa
Ore 14:30 - Salernitana-Cavese
Ore 14:30 - Trapani-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza
Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza
Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Crotone 14*, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11,Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti