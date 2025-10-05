Serie B, prosegue la settima giornata: Modena per la vetta, Samp alla ricerca della prima vittoria
Dopo le gare disputate sabato, la 7ª giornata di Serie B si completa domenica 5 ottobre con quattro partite che promettono spettacolo e verdetti importanti per la classifica.
Alle 15:00 doppio appuntamento: la Carrarese ospita la Juve Stabia in un match che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. I toscani cercano continuità dopo un avvio altalenante, mentre i campani puntano a confermarsi nella parte alta della classifica. In contemporanea il Sudtirol riceve l’Empoli: i bolzanini vogliono sfruttare il fattore campo per risalire, mentre i toscani cercano riscatto dopo un avvio complicato.
Alle 17:15 occhi puntati sul “Ferraris”, dove la Sampdoria affronta il Pescara. I blucerchiati sono ancora senza vittorie e ultimi a quota 2 punti, con l’obiettivo di invertire la rotta davanti al proprio pubblico. Gli abruzzesi, invece, cercano il colpaccio per allontanarsi dalla zona calda. Chiude il programma la sfida delle 19:30 tra Virtus Entella e Modena. I liguri, fermi a quota 6, vogliono risalire la china, mentre i gialloblù di Bianco hanno la grande occasione di scavalcare il Palermo e portarsi in vetta alla classifica con un successo esterno.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi, 90’ aut. Esposito (S)
Cesena-Reggiana 1-2
15’ Ciervo (C), 20’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Palermo 15*
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Avellino 12*
Cesena 11*
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9*
Padova 8*
Carrarese 7
Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3*
Sampdoria 2
* una gara in più