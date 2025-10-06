7 rigori sbagliati su 13 calciati: da inizio 2024 a oggi, nessuno peggio del Milan in Europa

Per il Milan i calci di rigore continuano a essere un problema non di poco conto. È vero, può capitare a tutti di sbagliare un tiro dagli undici metri e questo non può in nessun modo intaccare il giudizio generale su Christian Pulisic, né tantomeno quello sul suo straordinario inizio di stagione, ma è altrettanto vero che spesso le partite equilibrate come quelle dell'Allianz Stadium contro la Juventus vengono decise dagli episodi, che indirizzano gli incontri e i campionati.

Secondo una statistica fornita da La Gazzetta dello Sport, il Diavolo, dall'inizio del 2024, ha avuto a disposizione 13 penalty e ne ha falliti addirittura 7, ovvero il 54%. È un record assoluto per quanto riguarda i maggiori cinque campionati europei nel periodo indicato. Scendendo nel dettaglio ci si accorge come siano stati 5 gli errori negli ultimi 7 tentativi.

Un trend che sicuramente va invertito perché ieri 3 punti sarebbero stati pesantissimi in casa di una diretta concorrente come la Juventus. Invece gli uomini di Allegri tornano a Milano con un pareggio e tanti complimenti per la prestazione fatta. Non è sicuramente cosa da poco e il tecnico probabilmente alla vigilia avrebbe firmato per quel risultato, ma alla luce degli episodi è normale anche un po' di rammarico.