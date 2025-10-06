Vieri: "Lautaro da 9, Chivu da 8. Perché? Sennò dopo dicono che sono interista..."

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, è spesso ospite negli studi di DAZN, nei quali commenta l'andamento del campionato. Tra i tanti temi trattati, ha parlato anche dei nerazzurri: "Voglio dare un 9 al mercato perché ha comprato Manuel Akanji, il difensore più forte sul mercato. Poi Petar Sucic, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, due attaccanti molto forti. L’Inter ha fatto una grande campagna acquisti".

Vieri si è mostrato compiaciuto anche dalla qualità della manovra nerazzurra: "Non c’è nessuno che gioca come l’Inter in Italia. Crea tantissimo, segnano tutti. Federico Dimarco mette dei cross che mi mandano fuori di testa, nessuno in Europa lo fa come lui. Gliel'ho anche detto, mi manda fuori di testa. Per questo gli lascio la maglia numero 32".

Promosso pure Cristian Chivu: "A lui do otto perché poi dicono che sono dell’Inter… Bravi i dirigenti a rischiare su un allenatore giovane, con pochissima esperienza. All’Inter mancava quella cattiveria e aggressività che sta dando. Poi do nove anche a Lautaro Martinez, è fortissimo. Loro devono avere la voglia di vincere, essere cattivi ed aggressivi. Quando dicevo che l'Inter ha la rosa più forte, mi tacciavano di interismo. Ma anche se perde non cambio idea: nessuno gioca come l'Inter, una squadra che attacca e dove segnano difensori, centrocampisti e attaccanti. Anche se non vince lo Scudetto o perde altre partite, il potenziale è devastante. Non cambio certo idea per una partita persa".